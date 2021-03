Double Eleven ha annunciato che Rust: Console Edition sarà disponibile su PS4 e Xbox One nel corso della prossima primavera.











In attesa di conoscere la data di uscita definitiva, infine, gli sviluppatori hanno dato il via a una closed beta di Rust: Console Edition che permette agli interessati di testare il gioco su PS4 e Xbox One.

Il videogioco multiplayer di stampo survival permetterà a un massimo di cento giocatori di scontrarsi in una battaglia per la sopravvivenza senza regole, dove la libertà di azione fa il paio con una lotta senza quartiere e con la possibilità di costruire rifugi, trappole e armi di ogni tipo.