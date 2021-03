Turbo Kid: annunciato il videogioco tratto dall'omonimo film

Ricordate Turbo Kid, il film cult del 2015 ambientato in un futuro post-apocalittico? Ecco, ora gli sviluppatori indipendenti di Outerminds hanno annunciato il videogioco ufficiale ispirato proprio alla pellicola diretta da François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell.











Il videogioco sarà un platform bidimensionale di stampo metroidvania creato in collaborazione con RKSS Films, EMA Films e con la band musicale Le Matos, che ha realizzato la colonna sonora della pellicola. Il gioco ci metterà nei panni del ragazzo, il protagonista del film, che in sella sua fida BMX si avventura nelle terre devastate dall’apocalisse alla ricerca della sua amica, ripercorrendo in così la narrazione dell’opera cinematografica.

Stando a quanto reso noto dagli sviluppatori, Turbo Kid manterrà quel giusto mix di violenza e comicità che hanno decretato il successo del film, coadiuvando il tutto con un gameplay che richiama i grandi classici del passato.

Non sappiamo ancora quali siano le piattaforme di riferimento, ma il gioco dovrebbe vedere la luce nel corso del 2022. Ulteriori dettagli verranno resi noti prossimamente.