Manca poco all'arrivo di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, previsto per l'11 marzo su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. E giusto per assicurarsi che anche chi ha dimenticato di segnare la data sul calendario non abbia scuse, Milestone e Feld Entertainment hanno preparato uno scoppiettante trailer di lancio.











Rispetto alle edizioni precedenti, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 presenta una nuova modalità Carriera, che ci porterà a scalare le classifiche e diventare il miglior pilota di Supercross del mondo. A questo andranno ad aggiungersi il Compound, un’area dedicata al free roaming e alle gare contro gli amici, e il Track Editor, tornato con più opzioni che mai. Ricordiamo che chi ha preacquistato il gioco su console Sony e Microsoft può già inforcare la sua motocicletta preferita.