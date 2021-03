S.T.A.L.K.E.R. 2 avrà finali multipli, possibile supporto ai mod su console

Siamo ancora ben lontani dal lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2, attualmente previsto per gli ultimi mesi del 2021, ma non per questo la sete di informazioni è meno intensa. A distanza di un paio di mesi dal trailer che ci ha permesso di dare un primo, breve sguardo al gameplay, il PR Manager di GSC Game World Zakhar Bocharov ha fatto un salto sul podcast in lingua russa Not brought in. Il contenuto di questa chiacchierata è stato riportato dal sito Gamingsym, e contiene alcune interessanti informazioni sul gioco.

Farà sicuramente piacere ai fan dei titoli originali, per esempio, sapere che il mondo di gioco prevede “una storia non lineare con numerosi bivi e finali multipli”, continuando dunque la tradizione della serie. Sempre a proposito del mondo di gioco, Bocharov ha chiarito che i suoi abitanti non staranno certo ad aspettare che Skif venga a trovarli per prendere vita: tutte le interazioni fra le varie fazioni, NPC e mostri avverrano anche mentre il giocatore non è presente. Inoltre, una buona notizia per chi medita di giocare a S.T.A.L.K.E.R. 2 su console: Bocharov ha infatti dichiarato che GSC sta considerando il possibile supporto ai mod anche su Xbox. Vista la fiorente scena di mod sviluppatasi nel corso degli anni per i titoli classici, non può che essere una lieta novella.