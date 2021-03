Nel corso di una trasmissione che ha celebrato il quarantesimo compleanno della compagnia, e come riportato da Gematsu, Falcom ha annunciato che la serie di JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel riceverà un adattamento anime, previsto per il 2022. La serie animata si baserà sul primo capitolo della saga, che segue le avventure d’esordio del dicassettenne Rean Schwarzer e degli altri appartenenti alla Class VII. Gli eventi si svolgeranno nella parte occidentale del continente zemuriano.

Ricordiamo che, come annunciato pochi giorni fa da NIS America, il quarto capitolo della saga arriverà a breve anche su PC.