Samurai Shodown si aggiorna su Xbox Series X|S

In anticipo di una settimana su quanto precedentemente annunciato, SNK ha rilasciato l’aggiornamento 2.10 per Samurai Shodown che, fra le altre cose, include anche i tanto attesi miglioramenti tecnici per Xbox Series X|S. Sulle console Microsoft, il titolo ora supporterà i 120 fps; se per caso avete già acquistato il titolo su Xbox One, vi ricordiamo che è previsto l’upgrade gratuito.

Non solo meraviglie della tecnologia per le risse all’arma bianca di Samurai Shodown, però. La patch 2.10 introdurrà anche la nuova meccanica del Guard Crush, che ricorda molto da vicino quella già presente nell’altro noto picchiaduro all’arma bianca, Soulcalibur VI. Come possiamo leggere nelle note della patch, parare troppo a lungo ci renderà vulnerabili: quando il nostro personaggio inizierà a brillare di rosso, un attacco pesante potrà sfondare la nostra guardia e aprirci agli attacchi dell’avversario. L’aggiornamento introduce anche la possibilità di raccogliere le armi cadute al di fuori della schermata di gioco. Prima di chiudere, vi ricordiamo che il picchiaduro di SNK riceverà un ospite in arrivo da Guilty Gear.