Xbox dà ufficialmente il benvenuto a Bethesda

In corso ormai da qualche mese, il processo di acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft è infine giunto a compimento. E l’incarico di dare ufficialmente il benvenuto ai nuovi arrivati negli Xbox Game Studios non poteva che spettare a Phil Spencer, che con un post su Xbox Wire ha voluto accogliere gli otto studi raccolti sotto l’ala di Bethesda (che, ricordiamo, sono Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, e Roundhouse Studios) Nel suo messaggio, dopo aver reiterato che il desiderio di Xbox è che Bethesda e i suoi studi continuino a lavorare come hanno sempre fatto, Spencer ha dichiarato che “le console Xbox, il PC, e il Game Pass saranno il miglior posto dove provare i nuovi giochi Bethesda”.



Il boss di Xbox si è anche spinto più in là sul tema esclusive, senza però fare nomi: “in futuro, alcuni nuovi titoli saranno esclusivi per giocatori Xbox e PC.” Una stilettata rivolta senza dubbio alla concorrenza di Sony, ora che anch’essa si sta aprendo maggiormento sul mercato PC. Spencer ha poi commemorato la scomparsa del fondatore di ZeniMax Robert A. Altman, prima di anticipare che a breve altri titoli di Bethesda arriveranno su Xbox Game Pass.