505 Games annuncia Oddyssey: Your Space, Your Way per PC

505 Games ha presentato Oddyssey: Your Space, Your Way, un nuovo videogioco d’avventura spaziale sviluppato da Weird Fish e in arrivo prossimamente su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam.











A bordo di una piccola nave di supporto opportunamente chiamata Oddyssey, i giocatori perlustreranno la galassia alla ricerca di risorse per alimentare l’ARK, una mega nave madre che ospita gli ultimi due milioni di coloni umani rimasti sulla Terra, che giacciono pacificamente congelati nel sonno. Attraverso nebulose, campi di asteroidi e qualsiasi altro ostacolo, i pochi coloni risvegliati della Oddyssey raccoglieranno risorse per proseguire il viaggio dell’ARK o per costruire ed espandere la nave, al fine di scoprire nuove funzionalità che rendono la vita nello spazio meno difficile.

Oddyssey: Your Space, Your Way sarà giocabile sia in solitaria che in cooperativa da un totale di quattro utenti in locale e otto online, permettendo ai giocatori di lavorare insieme per costruire nuove stanze, inventare nuove tecnologie, estrarre materiali e molto altro. Ogni colono risvegliato dell’ARK ha esigenze personali e può sviluppare tratti diversi a seconda delle azioni dei giocatori e della loro capacità di gestire i livelli di stress.

Non si conosce ancora la data di lancio del gioco in Accesso Anticipato, tuttavia 505 Games fa sapere che il titolo sarà disponibile prossimamente al prezzo di € 29,99.