MSI presenta il nuovo BIOS Agesa Combo PI V2 1.2.0.1 Beta

MSI ha annunciato la pubblicazione del nuovo BIOS Agesa Combo PI V2 1.2.0.1 Beta per le schede madri AMD serie 500.

Questo nuovo aggiornamento aggiunge il supporto allo Smart Access Memory per i processori AMD Ryzen serie 3000 e migliora la larghezza di banda della cache L3 per i processori AMD Ryzen serie 5000. Smart Access Memory è una tecnologia innovativa che permette al sistema di avere accesso alla capacità piena della VRAM della scheda grafica. Paragonata alle soluzioni odierne con la limitazione a 256MB, questa fornisce un’esperienza di gioco migliorata.

Naturalmente, questa nuova tecnologia necessita della combinazione delle schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000 e i processori AMD Ryzen 3000/5000. Di seguito, infine, trovate una comoda tabella riassuntiva che elenca i vari modelli per i quali è già disponibile l’aggiornamento del BIOS.

