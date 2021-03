Valheim: gli sviluppatori stanno considerando il teletrasporto dei metalli

Una delle considerazioni con cui i giocatori di Valheim si trovano più di frequente a dover fare i conti riguarda i metalli. E non (solo) perché andare a spicconare ferro dentro umide cripte o a estrarre argento da cave in alta montagna è un’impresa pericolosa, ma anche per quello che riguarda il loro trasporto. Attualmente, infatti, i metalli, grezzi o raffinati che siano, non possono passare attraverso i portali del teletrasporto.

Da un lato, questa decisione ha un suo perché: spinge infatti i giocatori a costruire basi secondarie e ad esplorare in maniera più accurata le varie isole, piuttosto che semplicemente limitarsi a fare avanti e indietro da un portale. Dall’altro, è una scelta che porta a un dispendio di tempo molto più elevato, che potrebbe non risultare digesto a chi ha meno tempo da dedicare a Valheim. Gli sviluppatori di Iron Gate, in ogni caso, sono aperti alla possibilità di cambiare i limiti attualmente presenti. Nel corso di un’intervista con PCGamesN, il CEO dello studio Richard Svensson ha infatti dichiarato come questo limite sia cambiato più volte nel corso della fase di sviluppo, e che “stiamo prestando attenzione a ciò che dice la comunità”.

Nel corso del mese di febbraio, Valheim è stato un vero fenomeno di mercato, ed ha totalizzato più di cinque milioni di vendite nel giro di un mese. Non dubitiamo che non ci vorrà molto prima che arrivi ai sei milioni, in ogni caso.