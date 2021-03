We Were Here Forever annunciato ufficialmente, ecco il trailer

Total Mayhem ha annunciato il prossimo capitolo della sua serie di giochi cooperativi, We Were Here Forever. Ancora una volta ambientato dentro l’oscuro Castle Rock, il titolo ci vedrà impegnati a risolvere gli intricati puzzle e scoprire cupi misteri; in tutto questo, fondamentale sarà la comunicazione fra i due giocatori.











La pagina Steam del gioco, infatti, riporta un chiaro avviso: in maniera simile a quanto farà It Take Two, anche We Were Here Forever è basato sulla cooperazione fra due giocatori, quindi farete meglio a procurarvi entrambi un microfono funzionante se non volete rimanere bloccati per sempre dentro Castle Rock. Il nuovo gioco di Total Mayhem sarà disponibile nel corso del 2021 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.