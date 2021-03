Il primo episodio di Tell Me Why è disponibile gratuitamente

DONTNOD Entertainment ha annunciato che il primo capitolo di Tell Me Why è ora disponibile gratuitamente sia su PC che su console Xbox. Non è la prima volta che lo studio prende una decisione simile: anche i primi capitoli dei due Life is Strange sono disponibili gratuitamente, così da permettere a chi è interessato al gioco di averne un assaggio. La storia di Tell Me Why, in particolare, segue le vicende di due gemelli tornati nella casa d’infanzia e impegnati a rivivere alcuni momenti salienti della loro vita. Visti i temi sensibili che tratta, DONTNOD ha anche preparato una FAQ in merito, anche se avverte che contiene degli spoiler.

