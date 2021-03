Capcom avverte: attenzione ai falsi inviti per Resident Evil Village

L’attesa per il prossimo capitolo di Resident Evil si fa intensa, e come sempre c’è chi cerca di approfittarsene. Capcom ha infatti diffuso un comunicato in cui avverte che stanno circolando email contenenti inviti a una presunta versione Early Access di Resident Evil Village. Tali inviti sono ovviamente falsi e non provengono dal publisher, che anzi invita a cancellarli e a non scaricare alcun file allegato o cliccare link contenuti nell’email.

Resident Evil Village, quello vero, sarà disponibile a partire dal 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I giocatori PS5 hanno già potuto godere di un assaggio del gioco tramite la demo intitolata Maiden, ma anche a tutti gli altri verrà offerta la possibilità di provare in anticipo il titolo. Capcom, infatti, ha dichiarato che la demo di Village sarà disponibile nel corso della primavera e aperta a tutti i giocatori.