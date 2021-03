Paradise Lost sarà disponibile a fine marzo, ecco il trailer

Lo sviluppatore PolyAmorous e il publisher All in! Games hanno rivelato la data di lancio di Paradise Lost, gioco di avventura postapocalittico ambientato in un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale è durata 20 anni più a lungo. Il titolo sarà disponibile a partire dal 24 marzo su PC (Steam e GOG), PS4 e Xbox One, e l’annuncio è arrivato accompagnato da un nuovo trailer.











Nel gioco, interpreteremo un ragazzo polacco di 12 anni, orfano della madre e alla ricerca di un misterioso sconosciuto rappresentato in una fotografia. Giunto all’interno del bunker, il ragazzo si metterà ad esplorarne le vaste interiora, scoprendo nel frattempo cos’è successo ai suoi precedenti inquilini. Oltre al trailer qui sopra, il publisher ha condiviso anche un lungo video di gameplay di Paradise Lost.