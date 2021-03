A sorpresa, il publisher Dotemu e lo studio Tribute Games hanno annunciato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Sviluppato in collaborazione con Nickelodeon, il titolo dedicato alle tartarughe verdi mangiapizza più famose del mondo va a riprendere il gameplay e l’estetica dei classici anni ’90, anche se ovviamente presenta un look aggiornato alle risoluzioni moderne.











Il gioco è attualmente stato annunciato solo per PC tramite Steam, e porterà la Tartarughe Ninja da Manhattan fino alla Dimensione X nella loro sfida al malefico Shredder e ai suoi piani. Non è stata condivisa una data precisa di lancio, che se la pagina ufficiale promette che non ci sarà da aspettare molto.