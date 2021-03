Captain Tsubasa: Rise of New Champions, arrivano nuovi contenuti

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità su tutte le piattaforme di nuovi contenuti per Captain Tsubasa: Rise of New Champions.











I giocatori potranno immergersi in un nuovo episodio della Modalità Storia intitolato Episode: New Hero, che racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cui Tsubasa è rimasto infortunato e dunque impossibilitato a giocare con la sua squadra.

Sono disponibili anche tre nuovi personaggi giocabili:

Shingo Aoi

Ryoma Hino

Mark Owairan