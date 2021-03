Outriders: ecco il nuovo trailer animato

Mentre mancano poco più di due settimane al lancio di Outriders, Square Enix ha voluto stuzzicare i videogiocatori interessati allo sparatutto di People Can Fly confezionando un nuovo trailer animato dedicato proprio al titolo in uscita il prossimo 1° aprile.











Il filmato racconta in breve l’antefatto che dà il la alle vicende di Outriders, illustrando come i protagonisti hanno ricevuto i loro poteri una volta arrivati sul pianeta Enoch. Square Enix ci ricorda, inoltre, che da qualche giorno è disponibile una demo gratuita su PC e console grazie alla quale è possibile provare in prima persona le battute iniziali del gioco.