Terraria arriverà su Google Stadia, ecco la data di uscita

Nonostante le polemiche del mese scorso, quando il boss di Re-Logic affermò di aver cancellato la versione di Terraria per Stadia, il sandbox bidimensionale approderà come previsto sulla piattaforma di streaming di Google.

Con un cinguettio che non lascia spazio a interpretazioni fantasiose, è stata la stessa Google ad annunciare la data di uscita di Terraria sulla piattaforma, confermando che il gioco approderà su Stadia il prossimo 18 marzo.

Pace fatta, dunque, tra Andrew Spinks e il colosso di Mountain View?

