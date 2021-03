The King of Fighters XV: l'ultimo trailer è dedicato a Yuri Sakazaki

È di nuovo giovedì, e ciò significa che è arrivato il momento di dare uno sguardo al nuovo trailer settimanale di The King of Fighters XV, questa volta dedicato interamente a Yuri Sakazaki.











Come di consueto, SNK è tornata a mostrare il gameplay e le mosse a disposizione di uno dei tanti personaggi che faranno parte del roster del prossimo picchiaduro. E come sempre, anche questa volta non sono state fornite ulteriori informazioni circa le piattaforme sulle quali sarà possibile giocare a The King of Fighters XV nel 2021, anno in cui dovrebbe essere pubblicato il gioco.