Aragami 2 è stato rinviato di qualche mese

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole nel primo trimestre dell’anno, invece Aragami 2 è stato appena rinviato di qualche mese.

Sono stati gli stessi sviluppatori a comunicare lo slittamento della pubblicazione del gioco. Tramite un messaggio diffuso via Twitter, infatti, Lince Works ha spiegato che Aragami 2 è contenutisticamente completo e giocabile dall’inizio alla fine, tuttavia il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per ottimizzare al meglio il gioco e risolvere tutta una serie di criticità.

Per questo motivo, la finestra di lancio di questo videogioco stealth in terza persona è stata spostata al terzo trimestre del 2021.

Condividi con gli amici Inviare