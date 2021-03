Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth ha una data di uscita

Dopo un anno esatto di permanenza nel programma di Accesso Anticipato di Steam, la versione completa di Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth ha ora una data di uscita ufficiale.











Il publisher Playism e gli sviluppatori di Team Ladybug e Why So Serious? hanno infatti annunciato che il metroidvania sarà disponibile nella sua forma definitiva su PC a partire dal prossimo 27 marzo. Da notare, inoltre, che al momento Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth è acquistabile approfittando di uno sconto del 20% che porta il prezzo ad appena € 8,63.