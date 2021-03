MotoGP 21: ecco il primo video di gameplay

Quando manca ormai poco più di un mese all’uscita di MotoGP 21, Milestone e Dorna Sports hanno pubblicato un nuovo video che mostra per la prima volta il gameplay del videogioco di corse su due ruote.











L’edizione 2021 del simulatore presenterà una serie di novità nelle meccaniche del titolo. Una di queste è la nota Long Lap Penalty, una penalità per i piloti che non corrono in modo equo. Ciò consiste nell’aggiunta di diversi secondi a un giro, se il pilota corre su un percorso al di fuori della pista, che è più lento della normale traiettoria. E proprio la Long Lap Penalty è la protagonista assoluta di questo primo trailer di gameplay.

MotoGP 21, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 22 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.