Silver Rain Games stringe una partnership con Electronic Arts

Lo studio di sviluppo Silver Rain Games ha da poco annunciato pubblicamente di aver stretto un accordo di partnership con Electronic Arts. I prossimi titoli dello studio, ancora non annunciati, saranno pubblicati sotto l’etichetta EA Originals, che punta ad aiutare studi indipendenti a crescere, offrendo loro supporto sia finanziario che di guida al settore.

Lo studio britannico Silver Rain è stato co-fondato negli ultimi mesi del 2019 dall’attore e produttore Abubakar Salim, noto per il suo ruolo nella serie HBO Raised by Wolves, e da Melissa Phillips, che in precedenza ha lavorato come BAFTA Games Program Manager. Silver Rain conta attualmente 20 dipendenti. “Insieme costruiremo un universo emozionante, in grado di sbloccare il potere della narrazione e la genialità che ne deriva”, ha dichiarato Salim.