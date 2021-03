Fall Guys: Mediatonic rivela il nuovo livello Skyline Stumble

Il trailer vero e proprio della Season 4 di Fall Guys: Ultimate Knockout arriverà il 15 marzo, ma intanto sembra che l’account Twitter ufficiale non stia disdegnando di anticiparci alcune delle novità. In un recente tweet, infatti, un breve video mette in mostra un nuovo livello ad alto coefficiente di capitomboli. Adeguatamente intitolato Skyline Stumble, a quanto pare vedrà 60 giocatori impegnati a balzare da una piattaforma sospesa a un’altra e ad attraversare baratri su campi di forza intermittenti.

Skyline Stumble è il primo di ben sette nuovi livelli in arrivo su Fall Guys con la Season 4. Ricordiamo che questa stagione è a tema futuristico, ma se sperate che questo significhi jetpack o hoverboard, cascate male: per conquistare l’ambita corona dovrete continuare a fare affidamento sulle vostre corte zampette.

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4! 🤖 Skyline Stumble 🤖 ⚡️ A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E — Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 10, 2021