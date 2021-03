SaGa Frontier Remastered apre ai preorder su PlayStation

Preparate la carta di credito, fan dei JRPG anni ’90. Sony ha aperto ai preorder di SaGa Frontier Remastered su PlayStation Store, disponibili al prezzo di 24,99€. Acquistare il gioco prima del lancio ci permetterà di sbloccare un tema personalizzato per la nostra PS4, che però sarà disponibile solo a partire dal 15 aprile. Il canale ufficiale di PlayStation ha anche pubblicato un trailer per annunciare l’apertura dei preordini, ma non possiamo fare a meno di notare che è esattamente lo stesso mostrato in occasione dell’annuncio. Niente nuovi spezzoni di gameplay rimasterizzato di cui bearsi, purtroppo.











Ricordiamo che SaGa Frontier Remastered include una serie di contenuti tagliati dal gioco originale, fra cui il personaggio Fuse. Il titolo sarà disponibile a partire dal 15 aprile su PC (Steam), PS4 e Switch. È inoltre previsto un lancio anche su Android e iOS.