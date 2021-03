Alkimia Interactive è lo studio che si occuperà del remake di Gothic

Che THQ Nordic avesse in mente di preparare un remake di Gothic si sa già da qualche tempo, e per sondare le acque il publisher aveva anche rilasciato un breve teaser giocabile del progetto. Quest’ultima iniziativa era stata ben accolta, portando THQ ad approvare lo sviluppo e ad annunciare l’apertura di un nuovo studio in quel di Barcellona. E oggi veniamo finalmente a sapere chi si occuperà del remake: lo studio Alkimia Interactive si è infatti rivelato al pubblico.

Come possiamo vedere dal sito ufficiale, Alkimia è attualmente alla ricerca di personale, ma non fatevi scoraggiare dalla cosa. THQ Nordic ha infatti dichiarato che lo sviluppo “procede bene” e che nei prossimi mesi potremo vedere i primi risultati. Il remake di Gothic non ha ancora una data di lancio, ma si sa già che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.