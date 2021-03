GeForce NOW: arriva il supporto per la saga di The Witcher su GOG.com

Altro giovedì, altra serie di giochi che vanno ad aggiungersi al servizio in streaming GeForce NOW. Stavolta la lista include anche ospiti d’eccezione, cioè la serie completa dei giochi di The Witcher su GOG.com; ricordiamo che il servizio era già compatibile con le versioni Steam e Epic Games Store di questi titoli. Non solo il Lupo Bianco, i suoi nemici e i suoi fedeli compagni sono in arrivo sullo streaming di Nvidia, però. Ecco la lista completa dei giochi che andranno ad aggiungersi questa settimana:

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com)

The Witcher Adventure Game (GOG.com)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (GOG.com)

Stronghold: Warlords (Steam)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 (11 marzo)

Pascal’s Wager: Definitive Edition (12 marzo)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)