Borderlands 3: il DLC Director's Cut rinviato causa maltempo

Se avete seguito i notiziari nelle ultime settimane, probabilmente avrete sentito parlare delle tempeste di neve che hanno colpito lo stato del Texas e causato lunghi blackout. E uno studio di sviluppo in particolare ha la sua sede nel Lone star state, e cioè Gearbox Software che, come annunciato tramite Twitter, si è trovata coinvolta dalle conseguenze del maltempo. Ad aver sofferto sono stati in particolare i lavori sul DLC Director’s Cut per Borderlands 3, la cui data di lancio è stata rinviata all’8 aprile.

Borderlands 3: Director’s Cut costituisce la seconda parte del Season Pass 2. Originariamente previsto per il 18 marzo, includerà un nuovo raid boss, missioni secondarie e sfide speciali.