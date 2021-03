Beyond a Steel Sky arriverà su console grazie a Microids

Microids ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Revolution Software che porterà alla pubblicazione di Beyond a Steel Sky su console.

Già disponibile su PC e mobile tramite Apple Arcade, l’avventura firmata da Charles Cecil e Dave Gibbons sarà disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del terzo trimestre del 2021.

“Siamo davvero contenti dell’accordo concluso con Revolution Software“, ha dichiarato Stéphane Longeard, CEO di Microids. “Non vediamo l’ora di offrire ai giocatori la possibilità di (ri)scoprire l’attesissimo sequel di Beneath a Steel Sky su console, portandoli dentro una storia affascinante caratterizzata da un gameplay brillante e una grafica eccezionale“.

Segnaliamo, infine, che Beyond a Steel Sky sarà disponibile sia in formato digitale che fisico.

