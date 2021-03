Little Nightmares 2: le vendite hanno già superato quota un milione

È passato appena un mese dal lancio di Little Nightmares 2, eppure il piccolo videogioco a tinte horror (qui la nostra recensione) ha già venduto oltre un milione di copie. Si tratta di un risultato davvero importante per una piccola realtà come Tarsier Studios, recentemente entrata a far parte della scuderia di Embracer Group.

Gli sviluppatori sono dunque intervenuti su Twitter per ringraziare i tanti giocatori che hanno già apprezzato Little Nightmares 2, pubblicato da Bandai Namco su PC, PS4, Xbox One e Switch. Da notare che una versione per PS5 e Xbox Series X|S è attualmente in sviluppo, ma ancora non sappiamo quando vedrà la luce.

