Square Enix Presents è la serie di showcase del publisher giapponese

Anche Square Enix ha deciso di dare il via a una serie di showcase digitali che verranno trasmessi a cadenza più o meno regolare per illustrare le diverse novità in arrivo.

Intitolato Square Enix Presents, questo nuovo programma debutterà sul canale YouTube del publisher nipponico il prossimo 18 marzo alle ore 18:00. Durante la prima trasmissione verrà svelato il nuovo capitolo della saga di Life is Strange, mentre verranno forniti una serie di aggiornamenti su giochi quali Outriders, Balan Wonderworld, Marvel’s Avengers, Just Cause Mobile, e ovviamente Tomb Raider, il cui venticinquesimo anniversario cade proprio quest’anno.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì della settimana prossima. Naturalmente vi terremo informati su tutte le novità.

Condividi con gli amici Inviare