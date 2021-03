Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente uscirà a breve

Dopo Una Nuova Divinità, primo DLC di Immortals Fenyx Rising (qui recensito), Ubisoft si prepara a lanciare anche la seconda espansione intitolata Miti del Regno d’Oriente.

Questo DLC introdurrà un’avventura completamente inedita ispirata alla mitologia cinese: qui vestiremo i panni di un nuovo eroe, Ku, impegnato ad affrontare tante sfide aggiuntive all’interno di una nuova mappa. Sviluppata da Ubisoft Chengdu, la seconda espansione (su un totale di tre) sarà disponibile dal 25 marzo su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e Stadia.

Come già accaduto per il DLC precedente, anche in questo caso verrà pubblicato un aggiornamento gratuito pochi giorni prima della release che introdurrà una missione introduttiva che fungerà da antipasto per Miti del Regno d’Oriente.

Condividi con gli amici Inviare