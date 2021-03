Scomparso Gordon Hall, il fondatore di Rockstar Leeds

Dobbiamo purtroppo riportare la notizia di un lutto che ha colpito l’industria dei videogiochi: nelle scorse ore è scomparso Gordon Hall, fondatore della storica Rockstar Leeds. La notizia è stata data alla stampa da Martyn Brown, il co-fondatore di Team17 e amico di vecchia data dello stesso Hall.

Gordon Hall iniziò la sua lunga carriera nello sviluppo dei videogiochi nel 1997, quando fondò Mobius Entertainment, una compagnia specializzata nella realizzazione di titoli per Game Boy e Game Boy Advance. Lo studio venne poi acquisito da Rockstar Games che lo ribattezzò in Rockstar Leeds.

Sotto la guida di Hall, la compagnia realizzò titoli del calibro di Grand Theft Auto: Libery City Stories e GTA: Chinatown Wars; tuttavia lo stesso Hall lavorò per un periodo nella succursale di San Diego, dove partecipò ai lavori sul primo Red Dead Redemption. Dopo la pubblicazione di questo videogioco, Gordon Hall si allontanò per qualche anno dall’industria dei videogiochi, per poi rientrarvi nel 2013 assumendo il ruolo di direttore creativo di Activision Blizzard Mobile.

Vogliamo chiudere questo triste articolo con le parole di Martyn Brown: “Gordon era una persona geniale, sempre positivo e in grado di dare la carica a chiunque gli stesse attorno. La sua costante ricerca dell’eccellenza era sconvolgente, tanto da aver formato molti legami di fiducia con tutti i suoi collaboratori. Come amico, è sempre stato una fonte di ispirazione per tutti e una persona incredibilmente energica. Gordon ci mancherà moltissimo.”

