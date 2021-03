Microsoft terrà un evento estivo legato a Bethesda

Con il completamento dell’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft, i primi risultati si sono già visti con l’arrivo di 20 titoli Bethesda sul catalogo Xbox Game Pass. Ma, prevedibilmente, le novità non finiscono qua. Nel corso del lungo roundtable tenutosi nella serata di ieri, Aaron Greenberg ha infatti reso noto che nel corso dell’estate si terrà un evento dedicato nello specifico alla partnership fra Xbox e Bethesda.

Se l’evento di ieri sera è servito più come presentazione della partnership e di piani generici per il futuro, non è improbabile che lo show previsto per la prossima estate mostrerà più nel dettaglio cosa riservano i prossimi mesi a Xbox e Bethesda; ricordiamo, già che ci siamo, che Phil Spencer ha dichiarato come i prossimi giochi Bethesda arriveranno solo su piattaforme che supportano l’Xbox Game Pass, una mossa con cui Sony si troverà sicuramente a fare i conti. E chissà, forse quest’estate potremo finalmente dare il primo sguardo a Starfield. Noi ci speriamo di sicuro.