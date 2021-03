Metro 2033 disponibile gratuitamente su Steam

In aggiunta a una serie di saldi sul franchise di Metro, 4A Games ha anche annunciato che Metro 2033, il primo capitolo della serie, sarà disponibile gratuitamente su Steam fino a lunedì 15 marzo alle 19:00. Se l’idea di fare un salto nella Russia postapocalittica e trovarvi a combattere orde di mutanti con dell’equipaggiamento raffazonato vi garba, Artyom e i suoi compagni di avventura sono lì che vi aspettano; tenete presente che Metro 2033 è un gioco tecnicamente un po’ datato, anche se questo non ne inficia la qualità. Ma se proprio non potete fare a meno di una grafica più al passo coi tempi, dovrete orientarvi verso Metro 2033 Redux.

Se invece è il resto del franchise a interessarvi, buone notizie per voi: Metro Last Light è attualmente disponibile al misero prezzo di 3,99€ e Metro Exodus a 13,59€. Ricordiamo che di recente 4A Games ha anche annunciato la Metro Exodus PC Enhanced Edition, per chi di voi volesse mettere alla prova il proprio PC.