Rust Console Edition: ecco il gameplay su PS4 Pro e Xbox One

Non dubitiamo che gli appassionati di titoli survival saranno deliziati di sapere che Rust Console Edition arriverà su PS4 e Xbox One nel corso di questa primavera. E per stuzzicare ancora un po’ l’appetito, Double Eleven ha deciso di rilasciare due corposi video di gameplay, registrati su PS4 Pro e Xbox One. In questi video, possiamo vedere il brutale gameplay del gioco in azione; dopotutto, se l’unica regola è sopravvivere, non potete certo aspettarvi di tornare a casa con le mani pulite.











All’interno del gioco, dovremo imparare a gestire non solo i vari lodaout ma anche a costruire una base che sia degna di questo nome e imparare in fretta a gestire la sua difesa: il mondo là fuori è crudele, e non aspetterà certo i vostri comodi. Rust Console Edition sta attualmente attraversando una fase di beta a inviti, quindi se volete avere una possibilità di provarlo in anticipo, fate un salto sul sito ufficiale e iscrivetevi.