Come annunciato in precedenza, Crash Bandicoot 4: It’s About Time si è finalmente deciso a zompare anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, piattaforme su cui è ora disponibile. Sulle console Sony e Microsoft, il titolo potrà contare sulla potenza dell’hardware di nuova generazione per sfoggiare tutti i suoi colorati livelli in maestosa risoluzione 4K e 60 fps, mentre gli utenti Nintendo potranno portare con loro il gioco dovunque vogliano.Nel caso aveste domande su queste versioni, non esitate a dirigervi alla pagina delle FAQ.

In aggiunta, per celebrare il lancio di queste versioni, Activision ha annunciato che sta preparando un evento speciale per festeggiare il 25° anniversiario di Crash. Nella prima di queste celebrazioni, i giocatori potranno accedere gratuitamente alla skin Bare Bones per Crash e Coco una volta completato il secondo livello di gioco. Ricordiamo, infine, che Crash Bandicoot 4 arriverà anche su PC tramite Battle.net, e la data a quanto pare è più vicina del previsto. Il marsupiale arancione sbarcherà infatti su PC a partire dal 26 marzo.