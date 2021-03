Red Solstice 2: Survivor, Ironward apre le porte del playtest

Se siete appassionati di tattici in tempo reale, il prossimo gioco di Ironward potrebbe attirare la vostra attenzione. Red Solstice 2: Survivors ci vede infatti impegnati a combattere orde di mutanti in quel di Marte, scegliendo fra 4 classi e un ampio armamentario. E, per qualche giorno, sarà possibile provarlo gratuitamente: lo studio di sviluppo ha infatti dato il via a una fase di playtest gratuito a cui potete accedere semplicemente andando su Steam e richiedendo l’accesso.

E se per caso avete un nutrito gruppo di amici, portate pure loro. Red Solstice 2: Survivors supporta infatti il gioco cooperativo fino a 8 giocatori, e abbiamo come l’impressione che un po’ di aiuto non sia una cattiva idea quando bisogna affrontare orde di mutanti. Il playtest durerà fino al 15 marzo, e metterà a nostra disposizione quattro classi e tutte le loro abilità, 21 armi, una missione principale e dieci secondarie. Il gioco completo, invece, lancerà il 17 giugno su PC.