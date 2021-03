Haley Bennett interpreterà un nuovo personaggio nel film di Borderlands

Continua ad allargarsi il novero di attori parte del cast del film di Borderlands girato da Eli Roth. L’ultima conferma, proveniente direttamente da IGN, riguarda Haley Bennett (The Magnificent Seven, The Devil at the Time). L’attrice americana intrepreterà un ruolo del tutto nuovo, per cui non sono stati confermati dettagli al di fuori del suo essere legata al passato di Lilith, interpretata da Cate Blanchett. Considerato che i giochi rivelano ben poco del passato della fiammeggiante sirena, non è sorprendente che il film abbia deciso di approfittarne per riempire questo vuoto.

Altri membi del cast includono Kevin Hart nel ruolo di Roland, Jamie Lee Curtis nel ruolo di Patricia Tannis e Florian Munteanu nel ruolo di Krieg; Jack Black, inoltre, darà la voce a Claptrap. Non è ancora noto quando l’adattamento cinematografico del film di Borderlands arriverà nelle sale.