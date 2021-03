Sony Santa Monica al lavoro su un progetto non annunciato

Sembra che non ci sia solo la mitologia nordica nel prossimo futuro di Sony Santa Monica. Lo studio di God of War ha infatti annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto ancora non annunciato, e per il quale è alla ricerca di un Lead Writer. Purtroppo, l’offerta di lavoro non rivela ulteriori dettagli su cosa sia questo progetto, quindi se vogliamo saperne di più dovremo armarci di una buona dose di pazienza, visto che il nuovo progetto è nelle sue fasi iniziali. In compenso, i requisiti richiesti non sono certo da scrittore alle prime armi, quindi possiamo aspettarci che questo titolo si riveli essere di alto profilo.

Ricordiamo che Sony Santa Monica è anche al lavoro su God of War Ragnarok; il titolo è previsto per il 2021, ma visti i recenti slittamenti di titoli Sony non è improbabile anch’esso venga posticipato al 2022.