Blizzard Entertainment al lavoro su un titolo multiplayer AAA

A quanto pare, Blizzard si sta tenendo impegnata. Lo studio ha infatti rivelato di essere al lavoro su un titolo multiplayer AAA per PC non ancora annunciato; non si tratta quindi di Overwatch 2, di cui abbiamo visto qualcosa all’ultimo BlizzConline ma che arriverà nel 2022. Il progetto è ancora ai suoi inizi, come testimoniato dal fatto che il team è attualmente impegnato a riempire alcune posizioni, quindi non aspettatevi novità a breve termine. Un’occhiata a una delle offerte di lavoro non offre dettagli sul tipo di gioco che Blizzard ha in mente, anche se fra i requisiti possiamo trovare “Un’ampia esperienza con i videogiochi, inclusi titolo FPS, d’azione e online”, e nei plus c’è “Una profonda comprensione del system design, della psicologia dei giocatori, e dei trend emergenti all’interno dell’industria”.

Se dovessimo tirare ad indovinare, l’impressione è che Blizzard voglia creare un suo concorrente di Destiny – ricorderete sicuramente come Bungie e la sua IP erano andati per la loro strada, circa due anni fa – ma si tratta di nostre speculazioni che solo il tempo potrà convalidare o smentire.