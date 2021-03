Little Nightmares 2: l'accolades trailer celebra la ricezione della critica

A margine dell’annuncio che le vendite di Little Nightmares 2 hanno superato quota un milione, Bandai Namco e Tarsier Studios hanno anche pubblicato un trailer che celebra l’ampiamente positiva ricezione della critica. Al posto d’onore, ovviamente, non può esserci altro che la stellare recensione della nostra Erica Mura, che è rimasta piacevolmente colpita dalle nuove avventure di Six e Mono. Oddio, magari non sempre piacevolmente, ma insomma, avete capito. Ecco il trailer:











Uscito a inizio Febbraio, Little Nightmares 2 segue le peripezie di Six e Mono, due ragazzini impegnati a sopravvivere e sfuggire agli scenari da incubo di una scuola contorta e corrotta. Il titolo è attualmente disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia; arriverà nel corso del 2021 su PS5 e Xbox Series X|S.