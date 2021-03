Crusader Kings III: annunciato il DLC Northern Lords

Paradox ha presentato Northern Lords, nuovo DLC per l’acclamato Crusader Kings III. Come suggerisce il nome, questo contenuto aggiuntivo si concentra sui vichinghi e sui loro signori della guerra, e lancerà a brevissimo: sarà infatti disponibile a partire dal 16 marzo.











Paradox definisce questo DLC di Crusader Kings III come un flavor pack, ma uno sguardo al Feature Breakdown ci permette di capire più nel dettaglio cosa potremo aspettarci da Northern Lords. Il flavor pack conterrà infatti nuovi dettagli grafici e tracce musicali dedicati ai nordici regni, ma anche eventi speciali legati alla cultura e alla tradizione nordica. Viene citata, per esempio, la possibilità di andare all’avventura con il nostro regnante, abbandonando le nostre terre natie e ritagliandoci una fetta all’interno di un altro, più proficuo regno. E anche qualora dovessimo preferire restare nella nostra Scandinavia natia, non mancheranno i personaggi minori che invece inforcheranno la loro nave e cercheranno la fortuna altrove.