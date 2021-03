Dying Light 2: Techland annuncia novità in arrivo

È passato davvero molto tempo dall’annuncio di Dying Light 2, tanto che nel corso dei mesi si sono moltiplicate numerose indiscrezioni circa lo stato di sviluppo del videogioco targato Techland. Ora, però, lo studio ha fatto sapere che molto presto verranno diffuse novità circa questo progetto attualmente in lavorazione presso la compagnia polacca.

Nello specifico, il team ha intenzione di fornire nuove notizie già questo mercoledì 17 marzo, quando verrà diffuso un aggiornamento sui lavori e verrà fatta chiarezza su alcune caratteristiche del gioco. Tuttavia, Techland precisa che in questa occasione non verrà annunciata la data di uscita di Dying Light 2, pertanto bisognerà attendere ancora prima di riuscire a mettere le mani sul gioco. D’altronde la stessa compagnia ha successivamente ammesso di aver annunciato il gioco troppo presto rispetto al periodo di lancio previsto, quindi non possiamo far altro che armarci di pazienza e aspettare.

Condividi con gli amici Inviare