Devotion torna in vendita direttamente sul sito degli sviluppatori

A distanza di due anni dalla rimozione dalla vendita sui principali store digitali per PC, Devotion è di nuovo disponibile per l’acquisto, questa volta direttamente tramite il sito degli sviluppatori.

Ricorderete la vicenda che è poi diventata un vero e proprio caso politico, dopo che le presunte pressioni del governo cinese hanno fatto sì che l’horror di Red Candle Games (con sede a Taiwan) venisse rimosso sia da Steam che da GOG, questo perché il gioco conteneva un riferimento satirico al presidente cinese Xi Jinping.

Ora, però, gli stessi sviluppatori si sono organizzati per riuscire a vendere in maniera diretta questo e i prossimi videogiochi da loro prodotti, in formato digitale e privi di DRM.

