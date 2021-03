Surviving Mars riceverà una nuova espansione quest'anno

Paradox Interactive ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione di Surviving Mars sviluppata da Abstraction Games, lo studio di sviluppo che ha preso le redini del progetto dalle mani di Haemimont Games.











Non si conoscono ancora i dettagli legati a questa nuova espansione, se non che sarà disponibile nel corso del 2021. Tuttavia, Paradox ha fatto sapere che molto presto verrà pubblicato un DLC gratuito interamente incentrato sul turismo che permetterà ai giocatori di istituire tour guidati sulal superficie del Pianeta Rosso. Sarà poi possibile costruire hotel e un parco divertimenti a bassa gravità. Anche in questo caso non sappiamo ancora quando dovrebbe essere pubblicato questo contenuto aggiuntivo gratuito, ma non dovrebbe comunque mancare molto al lancio.