Sony sta per chiudere le community su PlayStation 4

In queste ore Sony ha iniziato a inviare tramite e-mail l’avviso agli utenti del PSN che a breve tutte le community su PlayStation 4 verranno chiuse.

Ecco il testo della missiva: “Grazie per aver utilizzato la funzionalità Communities sulla tua console PlayStation 4. A partire da aprile 2021, questa funzionalità non sarà più supportata o disponibile sulla tua console PS4. Tuttavia, potrai restare connesso e usufruire delle funzionalità di messaggistica e altro ancora sulla tua console PS4 e su PlayStation App.”

Di fatto, quindi, questa feature sarà disabilitata a partire dal mese prossimo, quando verrà pubblicato il prossimo aggiornamento di sistema per PlayStation 4.

Condividi con gli amici Inviare