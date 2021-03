Total War: Warhammer II, in arrivo il nuovo lord gratuito Rakarth

Creative Assembly ha annunciato l’arrivo di un nuovo lord gratuito per tutti i possessori di Total War: Warhammer II. Si tratta di Rakarth, signore delle bestie degli Elfi Oscuri.

Rakarth potrà essere potenziato per salire a bordo di un carro, oppure cavalcare una manticora o un drago nero, mentre con buona probabilità sarà in grado di reclutare bestie che fanno parte di altre fazioni del Vecchio e Nuovo Mondo.

Questo DLC gratuito sarà disponibile dal 18 marzo, ma non è tutto giacché Creative Assembly fa sapere di avere in serbo un ultimo contenuto aggiuntivo a pagamento prima del lancio di Total War: Warhammer III, sebbene non siano ancora stati diffusi i dettagli.

