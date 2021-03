GRIME: ecco un nuovo video di gameplay dedicato al combattimento

Il publisher Akupara Games e lo studio di sviluppo indipendente Clover Bite hanno pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato al sistema di combattimento di GRIME, intrigante metroidvania che fonde le dinamiche tipiche dei platform d’azione bidimensionali con quelle degli action RPG di stampo soulslike.











In quest’ultimo filmato di gioco, il director Yarden Weissbrot ci porta alla scoperta delle differenti capacità marziali del protagonista, il quale può impugnare armi di vario tipo che gli permettono di sferrare attacchi diversi in base alla situazione. In più, l’avatar del giocatore può sfruttare il buco nero che si ritrova al posto della testa non solo per deflettere i proiettili nemici, ma anche per assorbire del tutto le creature che gli sbarrano la via.

Vi ricordiamo che GRIME sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2021, ma dovrebbe vedere la luce anche su altre piattaforme non ancora annunciate.