Star Citizen: gli incassi superano i 350 milioni di dollari

L’ambizioso progetto di Chris Roberts non sarà ancora compiuto, ma di sicuro è già stato un successo dal punto di vista degli introiti. Un rapido sguardo alla pagina dei funding goals per Star Citizen evidenzia infatti come la somma raccolta tramite crowdfunding abbia superato i 350 milioni di dollari, divisi fra un totale di 3 milioni di giocatori. Ricordiamo che questi incassi non derivano solo dalle vendite del gioco, ma anche dalle transazioni monetarie presenti al suo interno: in particolare, molte sono le navi che vanno acquistate sul Pledge Store prima di poter essere utilizzate nel gioco. Per alcune di loro, i prezzi possono anche superare i mille dollari.

Nonostante sia in sviluppo da ormai dieci anni, Star Citizen non ha ancora una data di lancio, anche se un recente video ha sottolineato i buoni progressi fatti. E anche per poter mettere mano alla versione definitiva della campagna singleplayer del gioco, Squadron 42, servirà una buona dose di pazienza.